O Presidente francês, Emmanuel Macron, transmitiu ao homólogo russo, Vladimir Putin, uma “forte preocupação e vontade de defender a integridade territorial da Ucrânia”, indicou esta segunda-feira a Presidência francesa, reagindo ao destacamento de tropas russas para a fronteira ucraniana.

Durante a conversa de uma hora e 45 minutos, o chefe de Estado russo limitou-se a reiterar, segundo o Eliseu, “a análise que faz muitas vezes de que as negociações estão a ser dificultadas pelas autoridades ucranianas”.

Nos últimos dias, os Estados Unidos, a União Europeia e a França já expressaram a sua preocupação com o envio de tropas russas para a fronteira da Rússia com a Ucrânia.

Por seu lado, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou esta segunda-feira a Rússia contra qualquer nova “ação agressiva” na fronteira com a Ucrânia.

“Devemos impedir uma escalada militar”, declarou em Berlim um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, instando a Rússia a “dar provas de contenção” e a “regressar à mesa das negociações”.

A situação na região está muito tensa desde a anexação, em 2014, pela Rússia da península ucraniana da Crimeia.

Há mais de sete anos, a Ucrânia está em conflito com separatistas pró-russos no leste do seu território.