Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu este domingo uma criança de 9 anos que estava em coma induzido desde que ficou gravemente ferida no fatídico concerto do rapper Travis Scott, no Texas (Estados Unidos), em que morreram outras nove pessoas.

Segundo a CNN, o menino, de nome Ezra Blount, foi ao concerto de Scott, o seu artista favorito, com o pai, e acabou gravemente ferido depois de a multidão se ter precipitado para a frente do palco, esmagando vários dos espectadores.

Ezra ficou com graves ferimentos no cérebro, fígado e rins, tendo sido colocado em coma induzido enquanto as equipas médicas tentavam recuperá-lo. Todavia, acabou por não conseguir resistir e morreu este domingo.

“A família Blount está hoje de luto pela incompreensível perda do seu filho precioso. Este não deveria ter sido o resultado de uma ida com o filho a um concerto, que devia ter sido uma celebração de alegria”, lê-se num comunicado do advogado Ben Crump, em nome da família.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A morte de Ezra é absolutamente devastadora. Estamos decididos a procurar respostas e justiça para a família Blount“, diz ainda o advogado.

O caos no concerto de Travis Scott no festival Astroworld, no Texas, provocou vários feridos e, inicialmente, oito mortos. Quatro dias depois, ficou a saber-se que outra espectadora do concerto, uma estudante de 22 anos que estava gravemente ferida, acabara por morrer também.

Agora, a morte desta criança eleva o número de mortos para dez.

O relato do que aconteceu a Ezra foi dado à CNN pelo avô da criança, Bernon Blunt.

“Quando o meu filho foi ao concerto, tinha o meu neto aos ombros. Toda a gente começou a empurrar e ele não conseguia respirar, pelo que acabou por desmaiar por causa da pressão sobre o corpo dele. Quando desmaiou, o Ezra caiu dos ombros dele para o meio da multidão“, explicou o avô.

A criança foi transportada para o hospital pediátrico do Texas sem que a sua identidade fosse conhecida, uma vez que já não se encontrava perto do pai.

O presidente da câmara de Houston (a cidade onde decorreu o concerto), Sylvester Turner, lamentou a morte de Ezra no Twitter. “A nossa cidade reza hoje pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós e outros membros da família, e pelos seus colegas de escola“, escreveu Turner.