A ONU Mulher graduou esta segunda-feira um total de 960 mulheres em diferentes áreas vocacionais de zonas afetadas pela violência armada na província de Sofala, centro de Moçambique, no âmbito do Projeto Paz e Desenvolvimento.

Este é um projeto rotineiro, que assenta na formação de mulheres residentes em zonas de conflito armado em diferentes áreas de atuação económica”, disse o oficial de Programas da ONU Mulheres, Moisés Kakano.

O grupo esta segunda-feira graduado pelo programa da Organização das Nações Unidas (ONU) é o terceiro, desde o início da implementação do projeto na região centro de Moçambique, avançou Kakano.

As ações de formação são ministradas pela Universidade Zambeze, com duração de seis meses, e as beneficiárias são munidas de conhecimentos para o mercado de trabalho.

A formação inclui as áreas de agricultura, apicultura, piscicultura, eletricidade, corte e costura, culinária, mecânica e construção civil.

No total, o projeto prevê apoiar cerca de 10 mil mulheres.

Moisés Kakano afirmou que as mulheres recebem instrumentos de trabalho das áreas de formação, finda a capacitação.

Após um período de insegurança com ataques armados protagonizados pela Junta Militar desde agosto de 2019, uma dissidência armada da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, o centro de Moçambique vive agora uma acalmia, desde a morte em combate do líder do grupo Mariano Nhongo, em 11 de outubro.

As ações da junta resultaram na morte de 30 pessoas.