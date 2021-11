Os passes únicos Navegante, Municipal e Metropolitano, vão manter o seu valor no próximo ano, de 30 e 40 euros, respetivamente, anunciou a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) esta segunda-feira.

Em comunicado, a empresa refere que a medida está integrada na estratégia de promoção e incentivo à utilização dos transportes coletivos preconizada para a Área Metropolitana de Lisboa, com os passes lançados em 2019.

Apesar da Taxa de Atualização Tarifária de 0,57% decretada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, o Navegante Municipal e o Navegante Metropolitano vão manter as suas tarifas atuais pelo terceiro ano consecutivo.

A decisão foi tomada pela Área Metropolitana de Lisboa após ouvidos os municípios com serviços próprios e em articulação com as demais autoridades de transporte da região.

Aos restantes títulos de transporte dos operadores e serviços da sua competência, conforme determinado pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, pode ser aplicada a Taxa de Atualização Tarifária de 0,57%.

“Este valor é aplicável, nos limites legalmente definidos, nas tarifas dos títulos de transporte ocasional (bilhetes simples, de bordo, pré-comprados e unidades intermodais de transporte pré-pagas), monomodal (tipo passe ou assinatura) e combinado”, é referido na nota da empresa intermunicipal.

Tendo em conta a delegação e subdelegação de competências, a Área Metropolitana de Lisboa incumbiu a TML da aferição dos valores de venda ao publico apresentados pelos operadores de transporte.

Em 1 de abril de 2019 entrou em funcionamento o novo passe único Navegante Metropolitano, com um custo máximo de 40 euros mensais por utente, permitindo viajar em todos os operadores de transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa, uma medida integrada no Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART).

Foram também criados 18 passes Navegante Municipal, um para cada dos 18 concelhos que integram a área metropolitana, possibilitando neste caso viajar no concelho para o qual foi adquirido, por 30 euros.

Os 18 municípios que integram a área metropolitana são Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

A TML é empresa responsável por toda a operação de serviço público de transporte rodoviário de passageiros municipal e intermunicipal através da Carris Metropolitana, marca única e integradora da operação rodoviária, sendo também responsável pela gestão do sistema de bilhética do metropolitano, e garante da intermodalidade e da interoperabilidade do ecossistema de transportes desta área.