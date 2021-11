Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O coletivo brasileiro de humor Porta dos Fundos vai fazer uma digressão em Portugal, apresentando-se em seis espetáculos ao vivo. O grupo vai levar no mês de dezembro “Portátil”, criação teatral de humor e improviso, a Coimbra (dia 17), Castelo Branco (18), Ílhavo (19), Porto (20) e Lisboa (21 e 22).

Trata-se de “uma peça de teatro de improviso”, já apresentada previamente em Portugal, “onde tudo começa com uma entrevista a um membro da plateia”. Em Coimbra o espetáculo decorrerá no Convento São Francisco, em Castelo Branco no Cine-Teatro Avenida, em Ílhavo na Casa da Cultura, no Porto no Teatro Sá da Bandeira e em Lisboa no Teatro Tivoli BBVA.

A maior parte dos espetáculos da Porta dos Fundos em Portugal terão como protagonistas os atores e humoristas Gregório Duvivier, Gustavo Miranda, João Vicente de Castro e Luís Lobianco. Porém, o elenco será diferente nos dois espetáculos de Lisboa: no dia 21 Rafael Pimenta substitui Gustavo Miranda e no dia seguinte junta-se aos restante quatro, elevando para cinco o número de intérpretes.

O espetáculo “Portátil”, já apresentado em Portugal em 2016 e agora recuperado, deu inclusivamente origem a uma série (de uma temporada) disponível na plataforma de streaming Netflix.

Criada em 2012 (há nove anos), a Porta dos Fundos é uma produtora de vídeos de humor que começou por ganhar notoriedade no Youtube. Logo no ano seguinte, aliás, tornou-se o maior canal brasileiro nesta plataforma, tendo conseguido 30 milhões de visualizações em apenas seis meses.

Desde então a produtora humorística passou também a produzir vídeos e programas para televisão, nomeadamente para a plataforma Netflix — como é o caso de “Portátil” e de outros programas.

O humorista brasileiro Gregório Duvivier, que integra o coletivo Porta dos Fundos, tem ainda agendados em Lisboa três espetáculos com Ricardo Araújo Pereira, intitulados “Um português e um brasileiro entram num bar…”. A dupla apresenta-se a 22 e 23 de novembro no Teatro Tivoli BBVA e a 28 de novembro na Aula Magna da Universidade de Lisboa.