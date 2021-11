O presidente do Senado brasileiro disse esta segunda-feira que o encontro, no domingo, com o chefe de Estado português “foi muito produtivo” e que leva de Marcelo Rebelo de Sousa a disponibilidade para ajudar o Brasil a vencer “desafios”.

“Eu tive a melhor impressão do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, me recebeu muito bem, um homem muito cordial, muito inteligente e um profundo conhecedor da política brasileira, que sabe dos problemas e desafios que nós temos no Brasil e que se dispôs a ajudar nesses desafios, no rompimento desses obstáculos e barreiras”, afirmou o senador Rodrigo Pacheco, em declarações à Lusa à margem do IX Forum Jurídico de Lisboa, na Faculdade de Direito.

Questionado sobre quais os desafios que o chefe de Estado Português se dispôs a ajudar a vencer, Rodrigo Pacheco respondeu: “Portugal é muito importante na defesa do Brasil e do Mercosul, no acordo Mercosul-União Europeia, e o senhor Presidente tem consciência dessa importância”.

Também há muitos brasileiros que estão vindo para Portugal e eu sei que são muito bem-vindos, inclusive muitos deles investindo e ajudando a desenvolver a economia portuguesa. Foram diversos assuntos nesse sentido” que foram o centro da conversa, acrescentou.

Por isso, na opinião do presidente do Senado, foi “um encontro muito agradável, muito produtivo”, que Rodrigo Pacheco quer retribuir. “Eu quero que seja um ato muito importante nessa boa relação entre o Congresso Nacional brasileiro e o Presidente Marcelo”, frisou.

Quanto a consequências do encontro com o Presidente português para a comunidade brasileira, Pacheco referiu: “A compreensão do Governo português sobre a participação de brasileiros em Portugal, como úteis para a evolução do país é algo que nos deixa muito felizes”, não adiantando mais pormenores sobre o tema.

Para Pacheco, Marcelo “é uma expressão muito fiel e digna do que é a qualidade do povo português, que sempre trata o Brasil e os brasileiros muito bem”.

O presidente do Senado revelou ainda que na conversa com o Presidente português foram abordados diversos temas nacionais e sobre a parceria comercial que Portugal tem com o Brasil, bem como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

“Falamos da importância de mantermos essa proximidade sempre e de valorizarmos a nossa Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em que Portugal e o Brasil têm um papel muito importante”, disse.

Segundo Rodrigo Pacheco, o chefe de Estado “tem uma previsão de ir ao Brasil no próximo ano”.

“Eu farei questão de retribuir a ele a cordialidade e o carinho com que recebeu a mim e ao Senado Federal brasileiro” em Lisboa, adiantou.

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foi recebido, no domingo, por Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.

No encontro, o Presidente português e o presidente do Congresso brasileiro trocaram impressões sobre a convergência existente entre os países irmãos e os desafios enfrentados pelas duas nações, referiu uma nota da assessoria do senador.

“A conversa versou ainda sobre a experiência vivenciada por Portugal, cujo crescimento económico nos últimos anos foi tido como exponencial, com aumento na qualidade de vida dos portugueses e dos brasileiros que vivem no país europeu”, acrescentou a nota.

O presidente do Senado explanou ao chefe de Estado português os desafios que o Brasil enfrenta atualmente no campo político-económico. Esses desafios “são enormes, tanto no campo político, como no económico”, mas Rodrigo Pacheco, citado no documento, disse que ressaltou ao Presidente português a sua esperança de que superar esses entraves, no caso da “junção de muito trabalho e de muita união entre todos os brasileiros”.