A Renault está a apostar forte nos veículos eléctricos, daí que esteja decidida a introduzir no mercado ainda este ano o novo Mégane eléctrico, um SUV compacto, para depois em 2024 surgir com os também novos R5 e 4ever, sendo esta a denominação oficial do sucessor do popular 4L apresentado em 1961. Mas o evento agendado para o próximo 26 de Novembro, em que a Renault vai comemorar o 60º aniversário do nascimento do 4L, vai ter como ponto alto a revelação de um protótipo que servirá para antecipar o 4ever.

Tudo indica que, apesar de trocar o pequeno motor de combustão por uma unidade eléctrica, alimentada exclusivamente por bateria, o construtor francês não deverá alterar a filosofia que tornou o 4L tão popular. Assim, o 4ever deverá continuar a sentir-se tão à vontade na cidade como no campo, com suspensões que inclusivamente possibilitavam lidar com pisos degradados, como se tratasse de um jipe.

Concebido pela Renault, em colaboração com o TheArsenale, o 4ever exibirá linhas fáceis de identificar com o 4L dos anos 60. E, a avaliar pela frente, dominada pelos faróis redondos mais chegados ao centro do que o habitual, com o losango a ocupar o centro da grelha.