Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Tribunal de Loures libertou esta segunda-feira 37 membros do grupo Hell’s Angels que se encontrava em prisão domiciliária. Como avançou o JN, os acusados fazem parte dos 88 arguidos ligados ao processo que está a decorrer no âmbito de uma guerra de gangues entre grupo motards em 2018. Agora, vão aguardar a conclusão do julgamento em liberdade.

Em causa estão crimes de associação criminosa, tentativa de homicídio, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e posse de armas e munições, entre outros ilícitos. Segundo Ministério Público, os membros do Hell’s Angels tinham um plano para aniquilar um grupo rival com recurso à força física e, se necessário, “até à morte”.

O julgamento destes motards arrancou a 28 de setembro deste ano. Como explicou a Lusa nesta data, o juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, decidiu pronunciar todos os arguidos “nos exatos termos da acusação“, sendo que agravou a medida de coação imposta, impondo que mais de 50 arguidos ficassem em prisão domiciliária. Em julho de 2018, a Polícia Judiciária já tinha detido 56 pessoas.

A leitura final do acórdão só deverá acontecer daqui a alguns meses. Até lá, o Tribunal de Loures pode reavaliar este medida, afirma o mesmo jornal.