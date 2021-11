Os seis feridos da colisão ocorrida esta segunda-feira na Estrada Nacional (EN) 259, no concelho de Ferreira do Alentejo (Beja), são todos homens, um em estado grave e os restantes com ferimentos ligeiros, revelaram as autoridades.

As duas vítimas que tiveram de ser desencarceradas das viaturas envolvidas na colisão são um ferido grave e um ligeiro, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

Estas duas vítimas também foram transportadas para o hospital de Beja, tal como já tinha acontecido com as restantes quatro que sofreram ferimentos ligeiros, indicou.

Contactada pela Lusa, fonte do hospital de Beja disse que os feridos, todos homens e com idades entre 32 e os 58 anos, estão em observação no serviço de urgência.

A colisão, cujo alerta às autoridades foi dado às 08h09, envolveu dois ligeiros, um de passageiros e um de mercadorias, e ocorreu na EN259, já perto da localidade de Figueira dos Cavaleiros, no concelho de Ferreira do Alentejo, segundo a fonte do CDOS.

Fonte da GNR disse que a normal circulação rodoviária na zona do acidente, ao quilómetro 23 da EN259, já foi restabelecida, após ter decorrido de forma alternada temporariamente, porque as operações de socorro obrigaram ao corte do trânsito num dos sentidos da via.

As operações de socorro envolveram 28 operacionais, apoiados por 11 veículos, incluindo meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), através da viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Beja.