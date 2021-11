Redefinir o ambiente de trabalho, criando workflows inteligentes e libertando os recursos, saber como liderar na era da Cloud Híbrida e da Inteligência Artificial ou descobrir qual será o futuro dos negócios e da forma de trabalhar com o auxílio das inovações tecnológicas ao dispor das empresas. Estas são algumas das coisas que vai poder descobrir no Think Summit Portugal da IBM.

Durante a manhã de hoje, 16 de novembro, vai poder assistir a diversos painéis onde será possível descobrir como a IBM e os seus Parceiros de Negócio o podem ajudar a atingir os objetivos da sua empresa e dos seus clientes, inspirando-se em exemplos reais e casos de sucesso de várias organizações que já utilizam estas tecnologias.

Entre os oradores, marcam presença Carlos Van Zeller, COO/Deputy CEO da Altri, Isabel Dias, Diretora Bankintercard da Bankinter Portugal, Jorge Simões, Head of EDP Digital Factory da EDP e Nuno Pedras, Chief Information and Digital Officer da Galp. O Keynote, marcado para as 9h45, será da responsabilidade de João Freitas, CTO da Defined.ai. Ricardo Martinho, Presidente da IBM Portugal, fará a abertura desta conferência sob o mote de como liderar na era da Cloud Híbrida e da Inteligência Artificial.

