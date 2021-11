O BCE autoriza a partir desta terça-feira os bancos da zona euro a utilizarem mais dinheiro como garantia para emprestar obrigações ou outros títulos, porque as suas compras de obrigações em grande escala reduzem a disponibilidade de títulos no mercado.

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu autorizar os bancos da zona euro e outros participantes no mercado a fornecerem um máximo de 150 mil milhões de euros, a partir dos atuais 75 mil milhões de euros.

Este limite tinha sido aumentado para 75.000 milhões de euros em março de 2018, entre outras razões para refletir o aumento do stock de ativos adquiridos ao longo do tempo, segundo um comunicado do BCE.

As compras em grande escala pelo banco central reduzem gradualmente a disponibilidade de obrigações no mercado, pelo que o BCE volta a emprestar estes títulos ao mercado para que outros agentes possam continuar a utilizá-los nas suas operações.

Através do empréstimo de títulos, o BCE transfere temporariamente ações ou obrigações para um banco em troca de outras ações, obrigações ou numerário aceites como garantia e do pagamento de uma comissão.

Por vezes os bancos não podem comprar estas obrigações porque não estão disponíveis no mercado, ou simplesmente querem mantê-las apenas durante um certo período de tempo.

Se um valor é necessário apenas temporariamente, seja por um dia ou por algumas semanas, é frequentemente mais barato, mais rápido e menos arriscado pedi-lo emprestado do que o comprar”, de acordo com o BCE.

Muitas das estratégias utilizadas nos mercados financeiros baseiam-se no empréstimo temporário de títulos, que podem ser utilizados para negociação (risco por rentabilidade), arbitragem (rentabilidade sem risco devido a diferenças de preço injustificadas) ou cobertura de riscos.

Além disso, como o BCE e os bancos centrais nacionais dos 19 países da zona euro compram grandes volumes de títulos aos bancos, existe um excesso de liquidez no sistema de 4,5 mil milhões de euros, pelo que o BCE está agora a permitir-lhes que contraiam mais obrigações emprestadas.