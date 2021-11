Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Centro de Controlo de Doenças (CDC) dos Estados Unidos colocou as viagens para a República Checa, a Hungria, a Islândia e a ilha de Guernsey na lista de alto risco, esta terça-feira.

Estes destinos inserem-se na categoria de nível 4 do CDC por terem ultrapassado a marca de 500 casos de Covid-19 por 100.000 habitantes nos últimos 28 dias, e juntam-se à Bélgica, Países Baixos, Singapura, Turquia e Ilhas Virgens neste patamar, onde estão incluídos mais de 70 locais.

Portugal mantém-se no nível 3 da lista, ao lado da Dinamarca, França, Itália e Polónia, com a instituição a recomendar que os passageiros estejam “totalmente vacinados antes de viajar para Portugal”.

A lista de destinos do CDC está dividida em 5 categorias: o nível 4 corresponde a risco muito alto; o 3 a risco alto; o 2 apresenta um risco moderado; o 1 um nível baixo de risco; a quinta categoria é referente aos territórios cujo risco é desconhecido. Pode consultar a lista completa dos destinos com as recomendações do CDC no site oficial da instituição.