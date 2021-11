Há menos de um mês, no final de outubro, o Governo prolongou até 30 de novembro a vigência da situação de alerta, consagrada na Lei de Bases da Proteção Civil. Recorde-se que o país saiu do estado de calamidade em agosto, passando para o de contingência e deixou de estar nessa situação no final de setembro, quando entrou em vigor a última fase de desconfinamento. Neste momento o quadro da pandemia no país agravou, com o número de incidências e o ritmo de transmissão a registarem uma tendência de subida.