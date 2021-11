Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Treze dias, três assaltos, 30 milhões de euros (26 milhões de libras) em dinheiro, jóias e pedras preciosas. Os protagonistas são três homens italianos e os alvos foram várias celebridades do Reino Unido, que viram as habitações assaltadas e um prejuízo enorme.

Segundo a imprensa britânica, os responsáveis pelos ataques foram, esta terça-feira, condenados a penas de prisão efetiva entre os oito anos e nove meses e os 11 anos, depois de terem admitido os crimes que levaram a cabo em Londres em dezembro de 2019.

Jugoslav Jovanovic, de 24 anos, Alessandro Maltese, de 45, e Alessandro Donati, de 44, seguiram para Itália no fim dos assaltos, mas foram extraditados após serem encontrados.

Entre as vítimas estão o ex-jogador do Chelsea Frank Lampard e a mulher, a apresentadora Christine Lampard e o falecido dono do Leicester City FC, Vichai Srivaddhanaprabha, e Tamara Ecclestone, socialite e filha do ex-presidente da Fórmula 1 Bernie Ecclestone.

A última celebridade foi uma das mais prejudicadas pelo assalto que ocorreu quando o casal e a filha se ausentaram para celebrar o Natal. Nesse dia foram roubadas mais de 400 jóias e objetos de valor.