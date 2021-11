Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Bloco de Esquerda e o PCP são responsabilizados pela maioria dos portugueses pelo chumbo do Orçamento do Estado. Segundo a sondagem da Intercampus para o Negócios e Correio da Manhã, enquanto 55% dos inquiridos atribuem a culpa a comunistas e bloquistas, apenas 33% responsabilizam o PS pelo facto de não ter havido acordo na aprovação do documento.

E num balanço entre passa-culpas, em resposta à pergunta “acha que o BE fez bem ou mal em votar contra o OE”, mais de metade (55,6%) consideram que foi uma má opção. Já o PCP surge ainda mais penalizado, com 58,5% dos inquiridos a dizerem que a culpa é do partido liderado por Jerónimo de Sousa.

Pelo contrário, o PSD é praticamente colocado de parte no momento de culpar alguém pela crise política: apenas 12,6% acham que os sociais-democratas são responsáveis pelo cenário atual. Contudo, o número aumenta quando a questão é se Rio deveria ou não ter chumbado o Orçamento do Estado. Nesse caso, 47% consideram que o PSD deveria ter tido outro sentido de voto.

Na mesma sondagem, apesar de a maioria mostrar ser contra o chumbo do Orçamento do Estado, é também notório que 67,2% concordam com a dissolução do Parlamento e com a convocação de eleições legislativas antecipadas.

Relativamente aos cenários que podiam estar em cima da mesa após o chumbo do documento, 49,3% optariam pela opção de Marcelo, 43,5% preferiam manter o Parlamento e apresentar uma nova proposta de OE e apenas pouco mais de 2% pretenderiam que o Governo funcionasse em duodécimos.