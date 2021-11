Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ano ainda não terminou, mas à Provedoria da Justiça — órgão estatal, criado para promover “a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos” — já chegaram pelo menos 252 queixas relativas a atrasos em juntas médicas. Estas são necessárias para determinar e validar o grau de incapacidade de cidadãos e trabalhadores, por questões de saúde que podem passar tanto por doenças repentinas como por deficiência.

O número foi apurado pelo Jornal de Notícias, que refere na sua edição de esta terça-feira que este foi o número de reclamações que chegaram à Provedoria de Justiça até à semana passada, segunda-feira, dia 8.

A quase dois meses do fim do ano, o número de reclamações aproxima-se já do total de 2020 — 254 queixas — e supera largamente as 36 queixas de 2019. Nesse ano de 2019, em que se registaram sete vezes menos queixas, ficaram ainda assim 12 mil processos pendentes de um total de mais de 90 mil (93.847) requeridos, assumia em janeiro a Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas. Das 81.535 avaliações de juntas médicas, 93% — 75.834 — resultaram na emissão de atestados de incapacidade multiuso.

O Governo não avança dados sobre o tempo de espera médio necessário para se ser avaliado por uma junta médica, nem diz quantas pessoas estão atualmente à espera de serem avaliadas, mas o número de reclamações vai aumentando e, de acordo com o JN, a Associação Portuguesa de Deficientes e a Associação Salvador garantem existir casos em que o tempo de espera é superior a dois anos. A lei, recorda o diário, define que a resposta estatal deve ser garantida num limite máximo de 60 dias.

Os atestados passados em juntas médicas são essenciais para garantir apoios sociais e benefícios fiscais. A Presidente da Associação Portuguesa de Deficientes, Gisela Valente, considerou (também em declarações ao JN) “inadmissível e desumano” que existam casos de “atrasos consideráveis, em alguns locais muito superiores a dois anos”.

Depois de temporariamente desativadas durante a pandemia da Covid-19 — foram suspendidas entre março e junho de 2020, tendo sido criada depois uma alternativa com juntas de caráter temporário —, as juntas médicas parecem estar com dificuldade em dar resposta aos pedidos de avaliação. O Ministério da Saúde garantiu no entanto ao JN que a há muito prometida alteração de regras, que dispensará de avaliação presencial cidadãos que sofram de determinadas patologias (ainda não identificadas), está para breve. Tal poderá ter mais célere o acesso às juntas médicas.