Que Nick Kyrgios tem opiniões muito fortes sobre Rafa Nadal e Novak Djokovic, já todos sabíamos. Que Nick Kyrgios tem opiniões muito fortes sobre o circuito internacional de ténis, já todos sabíamos. Que Nick Kyrgios tem opiniões muito fortes sobre praticamente tudo o que se passa no mundo, também já todos sabíamos. Daí a saber que Nick Kyrgios quer acabar com Roland Garros, contudo, vai um grande salto.

Esta semana e já sem surpreender praticamente ninguém, o tenista australiano voltou a agitar o mundo do ténis internacional. Em entrevista ao podcast “No Boundaries”, o enfant terrible do ténis falou sobre as diferenças entre os vários Grand Slams e criticou abertamente Roland Garros. “No Open da Austrália, a pressão é enorme. Toda a gente espera muito de ti. Nos treinos, se me escapa um ‘f…’ já tenho os meios de comunicação social em cima de mim. Não posso fazer nada, é brutal. Deviam tirar Roland Garros do calendário, é o maior lixo de Grand Slam que já vi. Adoro Wimbledon. Até as pessoas que não seguem ténis conhecem o torneio, é o mais prestigiado”, disse Kyrgios.

Para além das críticas ao Grand Slam francês, o tenista comentou ainda a rivalidade tripla entre Federer, Nadal e Djokovic e não surpreendeu ninguém ao assumir-se como fã do suíço. “Para mim, Federer é o Michael Jordan do ténis. O que conseguiu pelo desporto com os adeptos, com as crianças… Dos três, acho que as crianças admiram mais o Federer. E a nível global acho que foi o que mais fez para mudar o desporto. A sua retirada fará mal ao ténis, em termos de patrocinadores e etc. Sem Federer, não haverá Djokovic e Nadal porque era a ele que eles perseguiam”, atirou Nick Kyrgios, garantindo que o tenista de 40 anos é “o melhor da história”.

“Agora mesmo, diria que é o Federer. É o jogador mais influente, o jogo dele é copiado, existem rapazes no circuito que copiaram literalmente o jogo dele, como o Dimitrov. Mano, encontra o teu próprio estilo! Ninguém joga como Djokovic quando estamos a tentar imitar Federer. Até eu imito a forma como serve, às vezes. Mas se o Djokovic ganhar outro Grand Slam, acho que passa para a frente”, defendeu o australiano cujos pontos altos da carreira foram os quartos de final do Open da Austrália e de Wimbledon, em 2015 e 2014.

Por fim, Nick Kyrgios também falou sobre a questão da vacinação — e, embora tenha ressalvado que está vacinado e que o recomenda, lembrou que ninguém pode ser obrigado a fazê-lo. “Kyrie Irving, Novak Djokovic… Estes tipos deram tanto e sacrificaram tanto, são atletas admirados por milhões de pessoas. Creio que está mal obrigar alguém a vacinar-se. Eu tenho as duas doses mas não posso forçar ninguém ou dizer ‘não podes jogar aqui porque não estás vacinado’. Existem outras soluções, como fazer testes diariamente. Na Austrália, existem uns testes que chegaram dos Estados Unidos e que têm uma eficácia de 85%. Não creio que o próximo Open da Austrália deva acontecer. Tem de se deixar uma mensagem aos habitantes de Melbourne que estiveram confinados durante 275 dias”, terminou o tenista de 26 anos.