A Pfizer anunciou a assinatura de um acordo mundial que permite que o medicamento contra a Covid-19 possa ficar disponível para a população mundial.

Em comunicado, a farmacêutica revela que este é um acordo que permite a partilha da licença do comprimido, o que levará a que tanto as vacinas como os tratamentos contra a Covid-19 possam chegar a todas as pessoas a nível mundial, mais especificamente aos mais pobres.

Com este acordo os fabricantes de medicamentos genéricos também podem passar a produzir e distribuir os comprimidos contra a Covid-19, havendo uma abrangência de 95 países, o que representa 53% da população mundial.

A empresa abdica ainda de receber taxas das vendas do medicamento em países de baixo rendimento, enquanto a Covid-19 se mantiver como uma emergência para a saúde pública.

A farmacêutica Pfizer já tinha anunciado que o comprimido experimental que está a desenvolver contra a Covid-19 reduziu o risco de hospitalização e de morte em 89% nas pessoas de maior risco que ficaram infetadas com o SARS-CoV-2.

A Pfizer explica que o medicamento administrado seguiu um plano de toma de cinco dias, bloqueando a enzima de que o SARS-CoV-2 precisa para se replicar. O efeito foi de tal forma “impressionante” que um comité independente que monitoriza os ensaios clínicos recomendou que o processo parasse antes de tempo. A Pfizer ainda não divulgou o estudo em concreto, mas adianta que irá submeter os dados aos reguladores “assim que possível”.

Os participantes no estudo foram pessoas com um diagnóstico positivo de infeção com o SARS-CoV-2, com sintomas leves a moderados e que tivessem pelo menos uma condição médica associada a um maior risco de desenvolverem doença severa. Os resultados podem, por isso, apenas aplicar-se a esses grupos de maior risco.