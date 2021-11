As economias da zona euro e da União Europeia (UE) cresceram 3,7% e 3,9% no terceiro trimestre, respetivamente, face ao mesmo período de 2020, segundo uma estimativa rápida do Eurostat, divulgada esta terça-feira.

Na comparação com o segundo trimestre do ano, entre julho e setembro o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro avançou 2,2% e o da UE 2,1%.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, o crescimento homólogo abrandou, no terceiro trimestre do ano, face ao mesmo período de 2020, quando o PIB da zona euro cresceu 14,2% e o da UE 13,7%.

Na variação em cadeia, o PIB acelerou ligeiramente, dado ter subido 2,1% nos países do euro e 2,0% no conjunto dos 27 Estados-membros no segundo trimestre do ano.

No que respeita à taxa de emprego, na zona euro esta aumentou 2,0% na comparação homóloga e 0,9% na trimestral.

Na UE, o número de pessoas empregadas cresceu 2,1% face ao terceiro trimestre de 2020 e 0,9% na comparação com o período entre abril e junho.