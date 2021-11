O tenista russo Andrey Rublev iniciou esta segunda-feira a sua caminhada no Grupo Verde das ATP Finals com um triunfo em dois sets sobre o grego Stefanos Tsitsipas, o campeão de 2019.

A vitória do quinto tenista mundial nunca esteve em dúvida, com Rublev a ganhar 90% dos pontos no primeiro serviço e a não enfrentar qualquer ponto de break para impor-se com um duplo 6-4, em uma hora e 32 minutos.

Tsitsipas, quarto na hierarquia ATP, esteve longe do seu melhor e permitiu que o russo vingasse a derrota sofrida no ano passado na competição que reúne os oito melhores tenistas mundiais.

Com o triunfo na estreia no Grupo Verde, Rublev juntou-se a Novak Djokovic, que esta segunda-feira derrotou o norueguês Casper Ruud, na liderança da poule. Os dois líderes vão defrontar-se pela primeira vez no circuito ATP na próxima jornada das ATP Finals, a decorrer em Turim.