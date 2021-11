Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante o passado mês de Outubro, foram registados no mercado francês 118.521 veículos novos, menos 31% do que foi transaccionado no período homólogo de 2020. Uma quebra importante que, contudo, poderia atingir outra dimensão, caso os franceses não mostrassem uma crescente abertura para adquirir automóveis 100% eléctricos (BEV) ou híbridos plug-in (PHEV), totalizando 28.199 unidades. Estes modelos, ambos equipados com baterias recarregáveis, viram a procura aumentar 33% no 10º mês de 2021, um novo record, mantendo a tendência registada nos últimos três meses.

Ao consumir mais automóveis BEV (15.582) do que PHEV (11.527), o mesmo acontecendo com os veículos comerciais (1025 contra apenas 65), o mercado francês começa a dar provas de maior maturidade e a oferecer uma maior rede de postos de carga, uma vez que os PHEV continuam a disponibilizar uma oferta superior.

Entre os BEV, o modelo mais vendido em França durante Outubro foi o Renault Zoe, com 2348 unidades, ainda assim uma quebra de 6,3% face a 2020, batendo o Dacia Spring (2204), Peugeot e-208 (1732/-12,9%), Tesla Model 3 (951/+1202,7%), Renault Twingo (903/+33,2%), Fiat 500 (875), Peugeot e-2008 (655/+42,4%), Kia e-Niro (530/-21,8%), Mini Electric (466/+9,6%) e Hyundai Kauai EV (463/-26,2%). Os BEV alcançaram em Outubro uma percentagem de 13,1% do mercado.

O ranking dos veículos comerciais eléctricos teve o Renault Kangoo como líder, com 414 veículos (-56,8%), seguido do Renault Zoe (93/+34,3%), Peugeot Expert (86/+144,7%), Peugeot e-208 (84/-56,3%) e Citroën Jumpy (77/+113,3%). Os comerciais exclusivamente a bateria representaram 3,4% do mercado.

O segundo segmento mais importante entre os veículos electrificados, os PHEV, foi dominado pelo Peugeot 3008, que colocou no mercado 1669 unidades, mais 325,8% do que em Outubro de 2020. Ultrapassou assim o Citroën C5 (574/-37,9%), Renault Captur (565/-66,6%), Mercedes GLC (545/+6,2%), Hyundai Tucson (523), Renault Mégane (463/+250,8%), Audi Q5 (419/-31,5%), Peugeot 508 (378/+12,5%), Volvo XC40 (360/-17,4%) e DS 7 Crossback (336/+72,3%), num segmento que conquistou 9,8% do mercado.