O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00.

Esta quarta-feira queremos escutar a sua opinião sobre a exploração agrícola de Inês Sousa Real. Nos últimos dias foi noticiado que a porta-voz do PAN, tem, ou teve, ainda não é completamente claro, participação em duas empresas de produção e comercialização de frutos vermelhos. Pelas imagens do aéreas percebe-se que nas propriedades onde estavam as explorações da família Sousa Real existiam estufas, ou algo semelhante a estufas, pelo que importava saber se estávamos ou não perante uma exploração agrícola intensiva e se a líder do PAN estava a não a entrar em contradição com aquilo que o seu partido defende.

Participe no Contra-Corrente