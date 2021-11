A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em São Miguel, nos Açores, um homem suspeito de tentativa de homicídio por alegados desentendimentos “em contexto de vizinhança”, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ explica que a situação ocorreu na madrugada de sábado, “na sequência de uma altercação, em contexto de vizinhança, motivada por ruídos provocados pelo arguido”, de 38 anos, que “perturbavam o descanso da vítima” de 32 anos.

“Ocorreu um confronto nas imediações das residências de ambos, no decorrer do qual o detido agrediu a vítima com um instrumento de natureza corto-perfurante, atingindo-lhe o tórax”, explica a PJ.

Segundo a PJ, o rápido “socorro à vítima” e “o encaminhamento para Unidade Hospitalar” permitiram que “o ferimento produzido” não tivesse como resultado a morte da vítima.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada “a medida de coação de prisão preventiva, que passará a obrigação de permanência na habitação, logo que estejam reunidas as condições para o efeito”, lê-se no comunicado da PJ.

O homem foi detido “pela presumível prática do crime de homicídio, na forma tentada”, explica ainda.