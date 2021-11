Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Banco Central Europeu (BCE) lançou esta quarta-feira um alerta para a formação de preços “exuberantes” em algumas partes dos mercados financeiros e nos preços do imobiliário, avisando as famílias com créditos a taxa variável que pode haver uma subida “inesperada” das taxas de juro do mercado que pode colocar em causa a sua capacidade de pagar as prestações.

Os alertas estão num relatório semestral em que o BCE analisa potenciais riscos para a estabilidade financeira na zona euro. Neste documento, cujo trabalho é liderado pelo vice-presidente do banco central – o espanhol Luis de Guindos – pode ler-se que o BCE identifica preços demasiado “esticados” em vários mercados e há vulnerabilidades na área do imobiliário e nos mercados acionistas.

Os riscos de correções de preços no médio prazo aumentaram de forma significativa, num cenário de aumento das estimativas de sobrevalorizações dos preços das casas”, afirmou o BCE.

“A tomada de riscos por parte de entidades não-bancárias” está a acentuar-se, num contexto de “dívidas públicas e empresariais elevadas”, avisa o BCE, admitindo que existe o risco de correções de preço no médio prazo – esses riscos aumentaram de forma significativa nos últimos tempos, avisa o supervisor financeiro europeu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Em particular, as famílias com créditos à habitação de taxa variável ou taxa fixa de prazos curtos [ou seja, créditos com alguns anos de taxa fixa mas, depois, passando para variável] estão vulneráveis a aumentos inesperados nas taxas de juro, que podem afetar negativamente a sua capacidade de cumprir os pagamentos de dívida”, acrescenta o relatório.

Por outro lado, os sinais de “exuberância” nos mercados de ações (e outros investimentos de maior risco) também “os torna mais suscetíveis a correções”.