Bimbo Donuts, Auchan, Modelo Continente e Pingo Doce participaram, segundo concluiu a Autoridade da Concorrência, num esquema de fixação de preços, com “prejuízo para os consumidores”. Foram condenadas ao pagamento de coimas de 24,69 milhões de euros.

Desse valor, a maior sanção foi para a Bimbo Donuts, com uma coima de 7,353 milhões de euros, seguindo-se o Pingo Doce com uma penalização de 7,169 milhões, a Modelo Continente com 7,161 milhões e a Auchan com 2,981 milhões de euros.

A Autoridade da Concorrência explica, em comunicado, que “as coisas são determinadas pelo volume de negócios das empresas sancionadas nos mercados afetados nos anos da prática”, podendo ir até 10% desse montante.

Em comunicado, a entidade liderada por Margarida Matos Rosa realça que a “prática é altamente prejudicial para os consumidores e afeta a generalidade da população portuguesa, uma vez que os grupos empresariais envolvidos representam grande parte do mercado nacional da grande distribuição alimentar”. Esta não é a primeira ação contra cadeias de retalho alimentar envolvidas em alegados esquemas de fixação de preços com fornecedores.

“Através de contactos estabelecidos através do fornecedor comum, sem necessidade de comunicar diretamente entre si, as empresas de distribuição participantes asseguram o alinhamento dos preços de retalho nos seus supermercados, numa conspiração equivalente a um cartel, conhecido na terminologia do direito da concorrência como hub-and-spoke“, explica a Concorrência, acrescentando que essa prática “elimina a concorrência, privando os consumidores da opção de melhores preços, assegurando melhores níveis de rentabilidade para toda a cadeia de distribuição, incluindo as cadeias de fornecedores e supermercados”.

No comunicado a entidade supervisora das práticas concorrenciais mostra algumas mensagens de correio eletrónico que constituíram prova para a acusação que é recorrível para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (em Santarém).

A decisão final da Concorrência segue-se ao período de defesa das partes que receberam a nota de ilicitude em junho de 2020.

Segundo a Autoridade da Concorrência, a prática durou pelo menos onze anos – entre 2005 e 2016, e visou vários produtos Bimbo Donuts, tais como pão de forma, Donuts, Bollycao ou Manhãzitos.

“Na decisão agora adotada, a AdC impôs a cessação imediata da prática, uma vez que não se pode excluir que o comportamento investigado ainda esteja em curso”, realça a entidade.

Esta não é a primeira condenação pela prática de hub-and-spoke– servindo-se de um fornecedor comum as empresas de distribuição alinham preços. Aliás, as primeiras condenações da Autoridade da Concorrência por esta infração foi em dezembro de 2020 e levou a uma coima recorde. 304 milhões de euros para seis cadeias de supermercados e dois fornecedores de bebidas, incluindo dois gestores. Nesse caso — que na prática resultou em dois processos — foram visadas a Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan, Lidl e E.Leclerc, tendo os fornecedores condenados sido a Sociedade Central de Cervejas e a Primedrinks (que vende vinhos do produtor Esporão e Aveleda, por exemplo).

Outra condenação por esta prática foi em novembro deste ano tendo sido condenadas a Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché e a Super Bock. Neste caso a sanção conjunta atingiu os 92,8 milhões de euros.

No total destes processos, a Modelo Continente já levou coimas totais de 156,57 milhões de euros, o Pingo Doce de 118,648 milhões de euros e a Auchan de 28,694 milhões de euros.