Casos superam os 2.500 pela primeira vez desde agosto e incidência dispara. Internamentos superam os 500

No que concerne às mortes, a DGS contabilizou mais nove nas últimas 24 horas, o mesmo número que no dia anterior. Três óbitos ocorrem em Lisboa e Vale do Tejo e na região Centro, duas no Norte e uma no Algarve. Quanto à distribuição por faixas etárias, a pessoa mais nova que morreu era um homem entre 60 e 69 anos. No grupo etária dos 70 aos 79 anos, reportaram-se quatro vítimas mortais (dois homens e duas mulheres), enquanto acima dos 80 anos morreram quatro mulheres decorrentes de complicações da doença.