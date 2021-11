Covid-19. América do Sul já tem maior percentagem da população com pelo menos uma dose da vacina do que a UE

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

70,75% versus 69,72%. A diferença não é muita, mas foi a suficiente para permitir à América do Sul ultrapassar a União Europeia (UE) e tornar-se na região com maior peso da população que tem, pelo menos, uma dose da vacina contra a Covid-19. O subcontinente passou para primeiro lugar na semana passada, mas continua a ser na UE que há maior percentagem de pessoas com o esquema vacinal completo.

O marco para a América do Sul foi possível, essencialmente, graças à doação de vacinas dos países mais ricos. De acordo com o jornal espanhol ABC, o processo no subcontinente começou particularmente lento — por exemplo, em junho, só 20% das pessoas tinham, pelo menos, uma dose, um marco que já tinha sido atingindo em abril na UE e em março na América do Norte.

O processo só acelerou com o aumento da produção pelas farmacêuticas e as doações dos países mais ricos, que cresceram mais recentemente depois de esses Estados terem assegurado maior cobertura vacinal nos respetivos territórios. Segundo dados da Unicef citados pelo ABC, 11% das doses adquiridas pela América do Sul resultaram de doações (67,8 milhões do total de 638 milhões até ao momento). Os EUA foram o país que mais vacinas doou (20 milhões), seguido de Espanha (7 milhões). E em termos percentuais, é o Paraguais que tem maior peso das vacinas doadas (61%) sobre o total de vacinas adquiridas.

Segundo os dados da plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford, a América do Sul conta já com 70,75% da população com pelo menos uma dose da vacina — das quais 55,25% estão completamente vacinadas. O subcontinente ultrapassou a UE no início de novembro. Os dados da Our World In Data estão em constante atualização.