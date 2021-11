Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já fez exames médicos e treinou no início desta semana, mas Dani Alves ainda não tinha sido oficialmente apresentado aos adeptos e à imprensa como jogador do Barcelona. Aos 38 anos, o experiente brasileiro, o futebolista mais titulado do mundo, volta à casa onde foi feliz e conquistou campeonatos, Taças do Rei e Ligas dos Campeões, entre outros e muitos troféus. Uma casa onde foi feliz, como faz questão de afirmar e reafirmar, somando-se as declarações de amor ao clube catalão ao longo da última semana. Esta quarta-feira, com mais de 10 mil pessoas nas bancadas de Camp Nou, um número, segundo a imprensa espanhola, correspondente às melhores ambições dos responsáveis do Barça, Alves voltou a falar com os adeptos blaugrana.

Vestido a rigor, Daniel Alves surpreendeu com a escolha do calçado, ao falar à BarçaTV e a deslocar-se até às proximidades do relvado em chinelos. Com as cores do Barcelona, claro. Pisou o campo descalço. “Não podia pisar este relvado de outra maneira senão descalço, porque foi aqui que me tornei grande. Tenho ganas de colocar o Barça o mais acima possível, onde merece estar”, garantiu. De regresso cinco anos depois, disse que “muitas coisas mudaram”, mas que os adeptos podem esperar de si toda a “alma”. “Se gostaram da primeira versão de mim, a segunda vão gostar ainda mais. Sou mais maduro e trabalho muito mais. Verão a resposta em campo e honrarei a camisola, que pode ser a última que visto. Tenho um objetivo muito claro: jogar o Mundial 2022. As coisas especiais passam pelo Barcelona e quero desfrutar”, frisou.

“Evoluí. Quando cheguei aqui era uma criança. Agora também, mas de 38 anos. Dei a volta ao mundo para regressar aqui e os últimos anos confirmaram que não se está em nenhum lado como no Barcelona. É momento de os unirmos para conseguir títulos e celebrá-los com os adeptos. As pessoas fora do clube vão dizer que será tudo um desastre, mas eu respondo melhor quando duvidam de mim”, explicou Dani Alves. E o brasileiro é muito claro sobre as ideias que tem para si, apesar da idade, e para o clube: “Eu não nasci para ser segundo. Quero sempre estar em primeiro. Venho para lutar por um lugar e não para passar o tempo. Farei o que sempre faço e tentarei estar a um grande nível como é habitual e como demonstrei nos Jogos Olímpicos. As pessoas esperam o melhor de mim e vou corresponder. A idade é só um número”.

Quando Xavi saiu do Barcelona como jogador, Dani Alves ficou com o número 6. Os dois encontram-se agora como treinador e pupilo, mas o brasileiro escolheu outro número. O 8 de Iniesta, mas também de Hristo Stoichkov. Isto porque, segundo o brasileiro, as homenagens são para serem feitas “em vida”. E todos os visados na história dos dorsais têm em comum os títulos conquistados pelos culés, o que até pode ser uma das culpas da atual condição do clube, Porque, segundo Alves, os jogadores “acostumaram mal as pessoas com tantas vitórias”. “Mas a força da nossa equipa são os adeptos. Se remarmos todos, o barco chegará a bom porto”, explicou.

“Não vou falhar a ninguém. Venho representar a massa adepta do Barça. Eles fizeram-me sentir como mais um e o reencontro tem sido muito especial. Tudo o que faço é para que eles possam desfrutar”, explicou o jogador que vai ter o ordenado mais baixo do plantel, algo que, para o próprio, não implica muito. “Nunca tive nada, conformo-me com pouco. Necessito apenas da minha família. Para mim é uma questão secundária”, fez questão de referir.

E se a coisa não correr bem, sairá pelo próprio pé. Independentemente da duração do contrato: “Não é uma preocupação. Se conseguir ajudar o clube até junho, posso sair tranquilamente. Só conto até lá e veremos em função dos resultados. Para continuar aqui tenho de conseguir uma boa ‘nota’. Se não estiver ao meu nível pego na mala e vou embora”.

Não surpreendeu e aconteceu mesmo a tal pergunta sobre Messi na conferência de imprensa de apresentação do brasileiro. “Que querem que diga? Se me derem um par de horas vou buscá-lo. É o maior jogador que já vi e tive como colega. Sente-se sempre saudades dos maiores. Seria incrível vê-lo aqui outra vez, mas infelizmente não está. Encorajo todos os ex-jogadores a voltar porque não está em mais nenhum lado como aqui”, reforçou.