Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Iniciativa Liberal vai continuar a dar apoio parlamentar ao Governo dos Açores para “defender os interesses” dos açorianos e culpa o Chega de estar “ao serviço de Lisboa” e de usar os Açores como “fantoche para jogos de poder nacionais”.

Depois de André Ventura ter anunciado que a direção nacional do Chega deu ordens para rasgar o acordo que sustenta o governo encabeçado por José Manuel Bolieiro, a IL assegura que “não se desvia do que está em causa neste momento”, nomeadamente o debate do plano e orçamento da região para 2022 e a defesa dos interesses da região e dos açorianos.

“A IL não está, como em outros partidos, ao serviço de interesses de Lisboa que usam os Açores apenas como fantoche para jogos de poder nacionais, num total desrespeito pelos Açores, pelos açorianos e até pelos seus eleitos e eleitores”, escreve o partido liderado por João Cotrim Figueiredo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Num momento em que o orçamento dos Açores está em risco — ainda antes da decisão da direção do Chega e com dois deputados (Nuno Barata, da IL, e Carlos Furtado, ex-Chega) a ameaçarem chumbar o documento —, a Iniciativa Liberal defende o trabalho feito pelo governo regional.

“A Iniciativa Liberal assinou um acordo com o PSD que visava uma agenda de libertação dos açorianos com 10 pontos devidamente calendarizados. No primeiro orçamento o acordo foi cumprido, nomeadamente com redução de impostos e neste orçamento, depois do recuo do Governo, continuaremos a lutar para que os açorianos não sejam penalizados por mais endividamento. Desta forma o governo estará a cumprir o acordo assinado com a IL, o orçamento não será igual aos orçamentos socialistas do passado e o futuro dos açorianos ficará mais assegurado”, pode ler-se na nota.

Inicialmente, Nuno Barata estava disposto a votar contra o diploma. Mais tarde, o deputado da Iniciativa Liberal disse ao Observador que ia optar pela abstenção depois de Bolieiro ter garantido a“redução de 295 milhões de euros para 170 milhões de euros” no endividamento.

Fonte da IL/Açores próxima do processo explica ao Observador que é preciso “ir mais longe”, nomeadamente “no corte de mais 10 a 12 milhões de euros no plano apresentado pelo Governo regional, o que se refletiria nas necessidades do orçamento”. Essa alteração poderia valer um voto a favor no documento, desde que fosse também conhecido o plano de reestruturação da SATA, outro dos pontos fundamentais para o deputado. Resta saber se os sociais-democratas ainda vão a tempo.

É preciso recuar ao passado dia 21 de outubro para perceber o momento em que o acordo começou a tremer. Após ser conhecida a anteproposta de orçamento do Governo regional, a Iniciativa Liberal lançava a bomba: “Se for executado o que está no acordo com atropelos à democracia, tenho muita pena, mas rasgo o acordo parlamentar”.