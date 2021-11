Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma pessoa morreu esta quarta-feira na sequência de um incêndio num prédio em São Domingos de Benfica, em Lisboa, confirma ao Observador fonte dos Bombeiros Sapadores.

A vítima mortal tinha 83 anos. No prédio com dez andares, o fogo terá começado no terceiro piso pela 1h19 desta madrugada. O combate às chamas foi dado por terminado pelas 5h40, explica a mesma fonte.

No local estiveram cerca de 26 bombeiros apoiados pela Polícia de Segurança Pública e pelo INEM. As causas deste incêndio, que provocou uma vítima mortal, vão ser investigadas.