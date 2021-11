O tenista sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia mundial, ganhou esta quarta-feira ao russo Andrey Rublev, quinto do mundo, por 6-3 e 6-2, na segunda ronda do grupo verde das Finais da ATP, em Itália, avançando para as meias-finais.

Nole, 34 anos, garantiu a 50.ª vitória da época e o segundo triunfo no torneio que junta os melhores do ano do ranking da ATP, assegurando o topo da classificação do agrupamento, em uma hora e oito minutos, no piso rápido e coberto da cidade transalpina de Turim.

“Sabia que tinha que estar alerta e começar bem. Ao ganhar o primeiro set, que podia ter ido para um ou outro, coloquei-o sob ainda mais pressão. Servi muito bem e isso ajudou bastante”, disse o número um mundial, que não vence esta prova desde 2015 e tenta agora igualar o recorde de seis títulos do evento, pertença do suíço Roger Federer.

Ainda esta quarta-feira, o norueguês Casper Ruud (oitavo) e o britânico Cameron Norrie (12.º), que substituiu o lesionado grego Stefanos Tsitsipas (quarto), disputam a outra partida do grupo verde.