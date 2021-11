Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de nove milhões de portugueses (9.053.901) já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o relatório de vacinação divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), um total de 87% da população tem pelo menos uma dose da vacina, enquanto 86% já completou o esquema vacinal. Na última semana, foram administrados 14.537 imunizantes, mais 1.928 do que na semana passada.

Em termos regionais, o Algarve continua abaixo da média nacional e conta com 83% da população com uma toma e 81% completamente vacinada — não tendo ainda atingido a meta nacional dos 85%. Pelo contrário, a região Norte é a mais avançada, tendo sido a primeira atingir os 90% com uma dose e 88% terminou o esquema vacinal. Segue-se o Alentejo — que tem 89% da população com uma dose, ao passo que 88% está completamente imunizada — e a região Centro com 88% com uma toma e 87% da população completamente vacinada.

Segundo o relatório, Lisboa e Vale do Tejo foi a região que mais inoculou: foram administradas 11.540 vacinas. No entanto, continua abaixo da média nacional — 86% da população tomou uma dose e 84% completou o esquema vacinal.

91% da faixa etária entre os 18 e os 24 já completou vacinação

Na faixa etária entre os 18 e os 24 anos — das últimas a ser vacinada —, o relatório desta terça-feira mostra que 91% deste grupo etário já tem a vacinação completa (mais um ponto percentual do que na semana passada), enquanto 93% já recebeu pelo menos uma dose da vacina.

No grupo etário dos 12 aos 17 anos, 90% da população já tem uma dose da vacina e 87% completou o esquema vacinal. Na faixa entre os 25 e os 49 anos, 96% levou uma toma da vacina e 94% está completamente vacinada.

Desde dezembro, mês em que se iniciou a campanha de vacinação, Portugal recebeu mais de 23 milhões de doses de vacinas, tendo sido distribuídas mais de 17 milhões de inoculantes.