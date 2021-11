Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A primeira reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República já está marcada para 2 de dezembro, o que representa o inicio de uma nova fase de funcionamento do Parlamento. Depois da reunião da conferência de líderes esta quarta-feira, os deputados confirmaram que a última reunião plenária vai decorrer a 26 de novembro, mas que a Comissão Permanente mantém todas as competências caso seja necessário votar um eventual estado de emergência.

Apesar de assegurar que esta é “uma discussão precoce, tendo em conta que se vai realizar na sexta-feira uma reunião no Infarmed”, a secretária da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha, assegura que a Comissão Permanente “tem as mesmas competências de um plenário”, caso seja necessário tomar decisões sobre eventuais estados de emergência ou outras medidas de controlo da pandemia que necessitem de validação da Assembleia da República. Apesar do debate existir já, Maria Luz Rosinha garante que “o assunto nem foi abordado” nesta reunião dos líderes parlamentares e do presidente da Assembleia da República.

A Comissão Permanente, que junta um conjunto mais restrito de deputados, vai reunir de forma semanal até ao fim do ano, tendo já reuniões marcadas para 2, 9 e 16 de dezembro, passando a reunir quinzenalmente durante o mês de janeiro — para quando estão marcadas as eleições legislativas. As comissões parlamentares vão continuar em funcionamento apenas para fechar os textos finais das leis que foram entretanto aprovadas.

Dia 26 de novembro, na última sessão plenária, os deputados vão discutir e votar o relatório da Comissão de acompanhamento das medidas de resposta à Covid-19. Também neste dia 26 de novembro os deputados que vai deixar de forma definitiva a Assembleia da República — como Jorge Lacão ou Capoulas Santos –, vão ter tempo para uma intervenção de despedida.

Os líderes parlamentares e a Mesa da Assembleia da República anunciou ainda alterações no sistema de votação, tendo em conta os incidentes registados nas últimas semanas e que mereceram criticas públicas de Eduardo Ferro Rodrigues, mas também de vários deputados que chegaram a dizer ao presidente da Assembleia da República que “não pode ver em cada deputado um inimigo”.