O PCP considerou esta quarta-feira um “drama” a falta de médicos de família no distrito de Beja e questionou o Governo sobre que “medidas urgentes” está a tomar para contratar e fixar clínicos da especialidade na região.

Numa pergunta dirigida à ministra da Saúde e enviada à agência Lusa, os deputados do PCP João Dias e Paula Santos referem que a “preocupação” com a saúde “é crescente e transversal a todos os concelhos do distrito de Beja, uma vez que a falta de médicos de família é um drama”.

A pergunta surge após uma visita do grupo parlamentar do PCP ao Centro de Saúde de Almodôvar, no distrito de Beja, onde “tomou conhecimento da grave carência de recursos humanos com a qual se confronta esta importante unidade de cuidados” de saúde primários.

Segundo os deputados, o Centro de Saúde de Almodôvar, que serve uma população de cerca de 6.700 habitantes, tem, atualmente e desde 2019, “apenas três médicos ao serviço”, mas “deveria ter pelo menos seis”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E das oito extensões do Centro de Saúde de Almodôvar, “apenas duas têm médico”, referem, frisando que “foi e está a ser necessário responder” à Covid-19, “uma complexa e exigente doença”.

A situação é tanto mais difícil por quanto a coordenadora do centro de saúde, Lurdes Martins, acumula diversas responsabilidades a juntar ao atendimento da sua lista de utentes [e] é ainda a delegada de saúde e coordenadora da UCSP (Unidade de Cuidados Saúde Personalizados”, sublinham.

João Dias e Paula Santos alertam que “também se têm verificado situações de dificuldade” em relação a serviços de enfermagem no Centro de Saúde de Almodôvar, nomeadamente na substituição de enfermeiros ausentes por baixa médica, “tendo ocorrido pelo menos duas situações de falta” destes profissionais “em plena situação pandémica”.

A “exigência colocada” pelas vacinações contra a Covid-19 e a gripe “tem pressionado ainda mais os já reduzidos recursos, que se vêm obrigados a ter que priorizar, optando pelo cumprimento do plano de vacinação, ficando em atraso os atendimentos, cuidados e consultas programados”, lamentam.

Através da pergunta, os deputados do PCP querem saber que medidas urgentes está a tomar o Governo para contratar e fixar médicos de Medicina Geral e Familiar no distrito de Beja.

Também querem saber quantos médicos daquela especialidade estão em falta atualmente no distrito de Beja, com detalhe em cada um dos centros de saúde dos respetivos 14 concelhos, e quantos estão em condições de aposentação nos próximos três anos.

Os deputados querem ainda saber que conhecimento tem o Governo da “grave falta de médicos” de Medicina Geral e Familiar e que medidas estão ou vão ser tomadas para contratar os que faltam no Centro de Saúde de Almodôvar.