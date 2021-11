A vida de Miralem Pjanic não é propriamente extraordinária desde que saiu da Juventus, no ano passado, para se juntar ao Barcelona. Pouco utilizado, sem nenhum golo em 30 jogos para todas as competições, foi emprestado ao Besiktas, onde se tornou um titular claro sem nunca ser totalmente unânime. Ainda assim, existia um local onde Pjanic continuava a ser o herói de todos: a seleção da Bósnia. Até agora.

O médio de 31 anos foi suspenso pela Federação Bósnia de Futebol por questões disciplinares depois de ter sido apanhado a fumar shisha e a beber álcool num bar na madrugada que antecedeu a partida contra a Finlândia, no passado sábado, a contar para a qualificação para o Mundial do Qatar. De recordar que Pjanic é o vice-capitão da seleção bósnia, utilizando frequentemente a braçadeira na ausência de Dzeko.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH ????????

Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz

