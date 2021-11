Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rússia admitiu esta terça-feira ter explodido um dos seus próprios satélites num teste anti-míssil e acusou os EUA de serem “hipócritas”, negando ter colocado em risco a tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Na terça-feira, a administração de Joe Biden qualificou como perigosa a operação, cujos destroços obrigaram os astronautas a abrigarem-se.

Depois de um dia de silêncio, o ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoygu, veio agora dizer que conduziu “com sucesso” um teste, que resultou na destruição da nave russa Tselina-D, inativa e em órbita desde 1982. Mencionou ainda que os disparos usaram um sistema “promissor” que atingiu o alvo com “precisão”, em nota citada pelo The Guardian.

Também os militares russos negaram que o ASAT tenha sido perigoso, assumindo estarem a realizar vários testes para fortalecer as suas capacidades de defesa.

Os Estados Unidos sabem com certeza que os fragmentos resultantes, em termos de tempo de teste e parâmetros orbitais, não representaram e não representarão uma ameaça às estações, aeronaves e atividades espaciais.”

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov reiterou que a ISS não correu riscos e não poupou os EUA em conferência de imprensa: “Declarar que a Rússia cria riscos para o uso pacífico do espaço é, no mínimo, hipocrisia”.

Yury Shvytkin, membro do comité de defesa do parlamento, rejeitou a ideia de que a Rússia esteja a trabalhar no armamento do espaço. “Temos sido e somos contra a militarização do espaço”, disse à agência de notícias Interfax. Contudo, o analista militar russo Pavel Felgenhauer afirmou à Agence Frence-Press que “há muito se sabe que o país tem armas anti-mísseis e anti-espaciais e que as está a implementar”.

O teste anti-míssil preocupou igualmente a União Europeia e o comissário com a pasta do Espaço, Thierry Berton, condenou veementemente “o risco” causado pela Rússia aos astronautas que vivem na ISS. Em comunicado publicado no Twitter, apontou ainda a construção de uma nova estratégia espacial e de defesa.