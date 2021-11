Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), pediu esta terça-feira aos portugueses que sejam dadas ao PS as “condições de governar” nas próximas eleições legislativas antecipadas. O partido irá “assumir todas as responsabilidade que o eleitorado lhe der”, garantindo que “lutará pelo reforço da sua maioria”.

Em entrevista à RTP3, Santos Silva diz, no entanto, que agora não é tempo de “cenários”, mas de os partidos “apresentarem os seus programas políticos”, referindo ainda que o PSD ainda tem de eleger o seu líder. E deixa elogios ao líder da oposição, independentemente de quem seja: “É uma personagem chave do sistema político português” — é o “rosto de uma alternativa quando o governo é do PS”. “Tenho o máximo respeito.”

No próximo ato eleitoral, o MNE indica que há duas opções: “Ou as pessoas querem prosseguir este caminho e têm de logicamente reforçar a votação do PS, ou querem voltar aos tempos dos cortes e com as pensões em perigo”. Questionado sobre a possibilidade de um bloco central, Santos Silva assegura que António Costa não abriu a porta a negociações com o PSD e sinaliza que houve temas em que ambos os partidos sempre se entenderam: “Em política externa, nos fundos comunitários, na descentralização… Sempre que há áreas em que a estabilidade e a continuidade são necessários, é bom para o país que o PS e o PSD se entendam”.

Porém, há uma grande diferença entre os dois partidos no que concerne à política económica. E Santos Silva volta aos tempos da troika. “O governo do PSD, em conjunto com o CDS, solucionava os problema com a teoria da desvalorização — cortava na procura interna, nos salários, nas pensões, nos rendimentos e criava um desequilíbrio entre capital e trabalho em favor do primeiro”, estratégia que o PS é assumidamente contra, sublinha o MNE.

Quanto à relação com o BE e com o PCP, Santos Silva prefere não revelar nenhum pormenor sobre as futuras negociações, mas deixa uma farpa aos dois partidos: “Aqueles que já estão a atacar o PS estão a mostrar que são inúteis para essa disputa eleitoral.”

Sobre a sua continuidade política, Santos Silva diz que “nunca se pôs em bicos de pés” e não desvenda se estará no próximo Executivo, caso o PS formar Governo. “Neste momento, estou empenhadíssimo neste novo desafio e estarei na luta democrática”, remata.