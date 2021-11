A espanhola Iratxe García Pérez foi esta quarta-feira reconduzida como líder dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu para a segunda parte da legislatura, anunciou o grupo, que integra a delegação do PS à assembleia europeia.

“A pandemia da Covid-19 mostrou-nos que os europeus querem mais ações à escala europeia e melhores serviços públicos. É o momento da social-democracia, e estou certa de que o nosso grupo se tornará o maior no Parlamento após as eleições europeias de 2024”, afirmou esta quarta-feira a deputada espanhola, que não tinha adversários na corrida à liderança do grupo S&D.

O grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, com 146 eurodeputados de 26 Estados-membros — incluindo os nove deputados eleitos pelo PS –, constitui a segunda maior bancada do Parlamento Europeu, a seguir ao Partido Popular Europeu (PPE), família que integra as delegações do PSD e CDS.