“Tiger King 2”. Será que precisávamos mesmo de mais Joe Exotic nas nossas vidas?

Há exemplos demasiado bons destas duas “estrelas” (com aspas, sim) que não posso guardar só para mim. Vamos a eles: em várias ocasiões da segunda temporada, Jeff Lowe é entrevistado sentado num cadeirão de costas altas, como se fosse um trono, enquanto ao fundo está a mulher, Lauren, deitada num sofá. De lingerie e a mexer no cabelo, vai atirando uns bitaites raivosos que complementam o que o marido está a defender. E o que diz este homem iluminado quando, por exemplo, comenta as obras que lhe estão a custar milhões? “Se tiver de pôr a Lauren numa esquina a ganhar dinheiro, faremos o que é preciso.” Que classe.

Quanto ao outro, Tim Stark, é só uma tragédia ambulante que até se torna incómoda de ver. Também diz chamar-se Sue, a versão serena e simpática da sua pessoa. Porque Stark é um brutamontes que toda a gente odeia. Não sou eu que digo, é o Tim Stark. Ou o Sue. Olhem, não sei, é sinistro e constrangedor.

Repete constantemente “sou um atirador treinado pelo exército dos EUA”, deixando sempre a ameaça no ar quando lhe são retirados centenas de animais — o mesmo acontece a Lowe ao confirmar-se que nenhum dos parques tem condições. O tema dos maus-tratos a animais ocupa grande parte dos últimos dois capítulos, ficando claro que a estas pessoas interessa o mediatismo e o dinheiro — Jeff Lowe até quer ter um clube de strip em pleno parque, com vista para os tigres — e nunca o bem-estar dos pássaros, macacos ou leões que deviam proteger. Tim Stark chega a dizer que pode matar, esquartejar e comer um tigre se lhe apetecer, já que são propriedade dele e ninguém tem nada com isso. Quanto mais falam, mais se enterram. Não deixa de ser entretenimento, mas acaba por ser só triste.

A cartada que os produtores de “Tiger King 2” tinham para jogar (que era basicamente só uma) foi guardada para o fim. Para não haver cá spoilers só posso dizer que os vigaristas, mentirosos e espertalhões (ou seja, todos) mudam as respetivas versões que atiraram Exotic para a prisão. É mais do que certo que haverá novos episódios a caminho. Resta saber se serão tão bons como os da primeira temporada ou tão maus como os da segunda.