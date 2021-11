Os CTT anunciaram esta quarta-feira um investimento de três milhões de euros em equipamentos, que assenta nos novos centros de operações, permitindo aos Correios de Portugal “crescerem também mais 20.000 metros quadrados”.

Este investimento visa “dar resposta à peak season [pico da temporada] e aumentar a sua capacidade operacional”, adiantam os CTT, em comunicado.

Os centros de Aveiro e Leiria “já iniciaram a atividade, já o de Palmela tem arranque da atividade previsto para dia 22, próxima segunda-feira”, referem os Correios, salientando que “todos os centros manterão a sua atividade no futuro”.

Atualmente, “os CTT têm uma capacidade equivalente a três milhões de pacotes mensais e, no global, com este investimento” aumentam a capacidade de processamento em mais de 1,5 milhões de pacotes por mês.

“Em Aveiro, o novo centro fica localizado na zona industrial da freguesia de Oliveirinha”, contando com 5.400 metros quadrados e tem todo o seu processamento automatizado com tecnologia de última geração.

Este centro irá processar toda a atividade logística e de distribuição de pacotes na zona de Aveiro.

Em Leiria, onde o centro, com valências de logística e distribuição irá servir toda a população da área de influência, também conta com tratamento totalmente automatizado e uma área operacional de 5.500 metros quadrados” e “fica localizado na zona industrial do Canhestro, freguesia de Pousos, concelho de Leiria”, adianta.

“Já o de Palmela, cuja atividade está prevista para iniciar já no próximo dia 22 de novembro, segunda-feira, será um centro totalmente automatizado para atividade de logística e distribuição”, acrescentam.

Este tem uma área superior a 9.000 metros quadrados, com localização junto ao parque industrial da Autoeuropa.

“Face ao investimento realizado, os CTT estão preparados para responder ao crescimento do tráfego de encomendas típico desta altura do ano e, no futuro, continuarão a responder, de forma robusta, às necessidades dos seus clientes”, salientam.

Na continuidade do seu crescimento, os CTT preparam-se para abrir, a curto prazo, mais três centros Operacionais (Torres Novas, Braga e Algoz).