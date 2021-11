Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O FC Porto anunciou esta quinta-feira que renovou contrato com Fábio Vieira, médio de 21 anos formado nos dragões. O internacional Sub-21, que tem estado em particular destaque aos serviço da seleção de Rui Jorge, prolongou o vínculo até 2025.

“É um feito muito importante para mim, uma coisa que ambicionava há algum tempo, renovar contrato com o clube que amo, que represento desde pequeno. Estou muito feliz, tenho de agradecer ao presidente pela oportunidade, por acreditarem em mim, a todas as pessoas que acreditaram. Ao treinador e companheiros, que me aconselham para ser melhor a cada dia. É um dia muito importante para mim, estou muito feliz”, disse Fábio Vieira durante a cerimónia que decorreu esta manhã no Estádio do Dragão.

No discurso, o jovem médio reconheceu ainda que este é “um sinal de confiança”. “Sinto-me muito contente, consegui alcançar a Youth League, o Campeonato nacional, são títulos que me marcam. Chegando à equipa principal, ser campeão pelo FC Porto foi o momento mais alto. Ainda quero mais, é óbvio”, acrescentou. Já Pinto da Costa, que assinou o novo contrato ao lado do jogador, garantiu ser “muito gratificante ver mais um jovem nascido no FC Porto renovar”.

“O Fábio tem um talento, uma enorme vontade e tem tudo para triunfar e a felicidade de estar num clube que gosta, num clube que gosta muito dele e de ter um treinador que sabe potenciar os jovens de talento. Por isso, só te quero dizer: aproveita esta oportunidade. Hás de ser uma referência do FC Porto, com muito trabalho, paciência e determinação. Estou satisfeito e orgulhoso por este ano que estamos aqui a celebrar hoje”, disse o presidente dos dragões.