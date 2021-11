Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Darren Knowles estava a trabalhar como habitualmente naquela manhã de domingo, a fazer serviço de segurança no Hospital de Saúde Feminina de Liverpool, quando ouviu o som de uma explosão. “Achei que era uma falha mecânica do táxi, que o motor tinha pegado fogo”, relatou. “Até que vi o taxista a fugir”.

O testemunho de Knowles ao Daily Mirror é um dos primeiros de uma testemunha próxima que assistiu ao incidente em Liverpool, quando uma bomba artesanal explodiu num táxi. Até agora, as autoridades britânicas acreditam que o suspeito, Emad Al Swealmeen, tinha como objetivo realizar um atentado na Catedral de Liverpool. Mas, por alguma razão, acabou por fazer o engenho explodir dentro do táxi conduzido por David Perry, que segundo a imprensa britânica terá trancado Swealmeen dentro do carro ao aperceber-se do que este transportava.

Após a explosão, Perry conseguiu fugir a correr do táxi e, segundo o segurança Knowles, avisou logo que havia um passageiro dentro do carro. “Ele tentou fazer-me explodir, ele tentou fazer-me explodir”, repetia o taxista, segundo Knowles, que acrescenta que David Perry exclamou ainda “quero a minha mulher”.

Darren Knowles apercebeu-se de imediato que Perry estava ferido, com um estilhaço no pescoço e a sangrar do ouvido esquerdo. “Peguei nele e tentei levá-lo para segurança o mais rápido possível”, contou o segurança ao Mirror. O taxista ainda queria voltar para o carro para ir buscar os seus pertences, mas Knowles não deixou e levou-o de imediato até uma enfermeira.

O sangue frio do segurança já fez com que vários o apelidassem de herói — o mesmo título que parte da imprensa britânica deu ao taxista David Perry. Apesar do choque, Darren Knowles continuou a trabalhar nesse domingo, tendo terminado o seu turno à meia-noite. No dia seguinte foi novamente trabalhar de manhã cedo. “Prefiro estar ocupado do que a pensar muito nas coisas”, resumiu.