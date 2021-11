A solução para a falta de professores pode passar por recrutar pessoas de outras áreas que não a do ensino. Esta medida do Ministério da Educação procura formar diplomados dentro das próprias escolas e assim colmatar a falta de docentes e foi anunciada pela secretária de Estado Inês Ramires, após a apresentação do estudo que revelou a necessidade de contratar mais de 34 mil professores para o ensino público até 2030, escreve o jornal Público.

Os candidatos terão de ter formação superior e, depois, passar por um processo de “profissionalização em serviço”, segundo explicou a secretária de Estado. O objetivo do Governo é utilizar um mecanismo já utilizado pelas escolas através das chamadas “necessidades temporárias”: professores que não têm habilitação para a docência, para a qual é exigido um mestrado em ensino, mas que têm formação científica adequada são escolhidas e contratadas para preencher as vagas ainda existentes.

Segundo acrescenta o Público, este processo de “profissionalização em serviço” está previsto desde os anos 80, mas nunca foi completamente implementado: a lei prevê um estágio de um ano para os professores que não têm habilitação para a docência. O Governo quer que este estágios previstos aconteçam dentro das escolas em que os novos docentes irão depois dar aulas — o estágio será complementado por uma formação teórica, também com duração de um ano, feita à distância numa instituição de ensino superior. Os candidatos têm no entanto que ter seis anos de tempo de serviço para poderem ingressar formalmente na carreira.

A secretária de Estado Inês Ramires já tinha anunciado esta quarta-feira a criação de uma task force para ajudar as escolas que ainda têm falta de professores, por não conseguirem preencher todos os horários mesmo depois de recorrerem à contratação de escola. O grupo de trabalho, que será constituído por elementos da Direção-Geral de Estabelecimentos de Ensino e da Direção-Geral da Administração Escolar, vai colaborar diretamente com as escolas para avaliar as situações de carência em concreto.

Vai trabalhar caso a caso com as escolas para identificar as situações em que não estão a conseguir colocação mesmo na contratação de escola e verificar, de acordo com os recursos que existem nas escolas, como é que conseguimos colmatar essas falhas”, explicou a secretária de Estado da Educação, Inês Ramires.

A medida foi anunciada no final da apresentação de um de diagnóstico de necessidades docentes de 2021 a 2030, da Universidade Nova de Lisboa, que conclui que, em consequência do número de professores que se deverão aposentar nos próximos anos, será necessário contratar um total de 34.500 profissionais até 2030/2031 para assegurar que não há falta de docentes nas escolas.