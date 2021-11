Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após ter antecipado uma “reforço acentuado das medidas de combate à pandemia, António Lacerda Sales voltou a fazê-lo esta quinta-feira, admitindo a obrigatoriedade de apresentação de testes à Covid-19 para entrar em espaços como estádios de futebol ou discotecas.

“Quando falamos de testagem massiva, obviamente que consideramos todos os cenários”, avisou António Lacerda Sales em declarações aos jornalistas, à margem de uma cerimónia a propósito do Dia Europeu do Antibiótico, na Fundação Calouste Gulbenkian.

Ainda assim, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde não se compromete e remete para a reunião do Infarmed de amanhã o anúncio oficial de eventuais novas medidas de restrição. O governante volta no entanto a insistir na ideia de um reforço do teletrabalho, uso de máscaras e testagem.

Em declarações aos jornalistas, António Lacerda Sales garantiu ainda que os portugueses não vão enfrentar constrangimentos no acesso a testes gratuitos nas farmácias: “Temos testes suficientes na reserva estratégica e obviamente que as farmácias serão contempladas com esses testes. Não haverá, com certeza, dificuldades”.

Portugal está pronto para dar resposta a todos os cenários

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde indicou ainda que Portugal está preparado para dar a resposta a todos os cenários que se coloquem nos hospitais durante o período de Natal e de Ano Novo.

“A grande maioria dos hospitais já enviou as escalas de Natal e de Ano Novo para o Ministério [da Saúde] e os seus planos de contingência. Temos planeamento e estamos preparados para o que puder vir aí. Esperemos que seja o melhor, mas temos que nos preparar para o pior”, afirmou António Lacerda Sales.