Morreu esta quinta-feira o advogado, poeta e ex-bastonário da Ordem dos Advogados (entre 1984 e 1986) António Osório de Castro, aos 88 anos.

Através de uma nota de pesar divulgada no site da Ordem, Luíz Menezes Leitão manifesta “o seu mais profundo pesar” pela morte do colega.” O atual bastonário, juntamente com o Conselho Geral da instituição, apresentam “sentidas condolências à sua família.”

Nascido a 1 de agosto de 1933 e licenciado em direito em 1956, o setubalense Osório de Castro exerceu vários cargos dentro da Ordem dos Advogados, desde vogal do Conselho Distrital de Lisboa, a vice-presidente do Conselho Geral, entre 1978 e 1980.

Entre 1995 e 2002, acrescentou ao vasto leque de cargos que deteve o de diretor da Revista de Direito do Ambiente e Ordenamento do Território, editada pela APDA (Associação Portuguesa para o Direito do Ambiente ), organismo que presidiu em 1994, até 1996.

Além da advocacia, o também poeta destacou-se no mundo literário, publicando, ao longo da sua vida, um total de 8 obras poéticas, sob o nome de António Osório.

Foi premiado pelo seu contributo para o mundo da poesia, tendo recebido o Prémio Literário Município de Lisboa, em 1982; o Prémio P.E.N Clube Português de Poesia, em 1991; assim como o Prémio Autores, em 2010, lê-se ainda no comunicado.

Em 1980, Osório de Castro foi destacado pelo Governo português para participar na Convenção de Haia e, em 1985, fundou o Instituto Jurídico Franco-Ibérico de Bordéus.

O advogado do sado foi ainda homenageado, em 2004, pela delegação de Setúbal da Ordem dos Advogados, devido ao trabalho desenvolvido como escritor, advogado e bastonário.