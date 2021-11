Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais uma pessoa próxima do cantor R Kelly, envolvido em vários crimes de abuso sexual e crime organizado, está a ser acusada de intimidar testemunhas associadas ao caso.

Michael Williams, familiar de um promotor que trabalhava para R Kelly, foi condenado esta quarta-feira a oito anos de prisão por intimidar uma testemunha acusatória. O tribunal deu como provado que conduziu durante 320 quilómetros até casa da testemunha, que preferiu, segundo o The Guardian, manter o anonimato, e incendiou o carro da mulher (identificada com o nome fictício “Jane Doe”).

O crime ocorreu a 11 de junho de 2020 na Flórida, e o carro, um SUV, tinha sido alugado pelo pai da testemunha, segundo a Rolling Stone.

Em abril deste ano, durante o julgamento de Michael Williams, os procuradores confirmaram que a peritagem do incêndio “detetou ainda um químico acelerador no perímetro da residência da testemunha”. Familiares de Jane Doe, que se encontravam na casa, de acordo com o BuzzFeed, ouviram uma explosão e saíram da habitação a tempo de ver “um indivíduo a fugir, cujo braço parecia estar em chamas”.

Michael foi imediatamente considerado suspeito do crime, após ser dada autorização à Google para verificar quem poderia ter procurado informações sobre a morada da vítima antes do ataque. Foi confirmado pela gigante tecnológica que Michael teria pesquisado a localização da casa da testemunha, além de realizar várias pesquisas sobre explosivos, notícias sobre R Kelly e frases como “onde posso comprar uma metralhadora de calibre .50”.

O pai de Jane tinha recebido igualmente uma mensagem de texto no telemóvel onde leu: “Seria sensato da tua parte protegeres a tua filha do sofrimento pelo qual ela vai passar agora e depois”.

Sem marcar presença na leitura da sentença, a vítima divulgou um comunicado a respeito dos factos: “O meu estado mental deteriorou-se imenso pelo medo, pela invasão da [minha] privacidade, e pelo trauma. Por causa das tuas ações, eu vivo agora em medo e tive de recomeçar a minha vida noutro local. Naquela casa estavam não só adultos, mas também animais e crianças com menos de 10 anos. Espero que esta pena te permita refletir sobre as tuas ações”.

Além de Michael Williams, outros dois associados do cantor R Kelly — Richard Arline Jr. e Donnell Russell — foram acusados, em agosto de 2020, em crimes relacionados com o julgamento, por extorsão, tráfico sexual infantil e sequestro.

O músico de R&B foi declarado culpado, em setembro deste ano num julgamento em Nova Iorque, pela prática de crime organizado tráfico sexual, e poderá passar várias décadas na cadeia.