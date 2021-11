Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um estudo realizado nos Estados Unidos da América indica que 46 mil novos cancros no país (cerca de 3%) podem ser evitados através da prática de exercício físico.

A investigação — publicada no dia 4 de outubro deste ano na revista científica Medicine & Science in Sports & Exercise — analisou a proporção entre a prática de exercício físico e a prevalência de diversos tipos de cancro em homens e mulheres com idade superior ou igual a 30 anos nos 50 Estados do país. Os dados recolhidos dizem respeito ao intervalo de 2013 a 2016, segundo o comunicado.

Dentro destas varáveis definidas pela equipa de investigação norte-americana, foram analisados mais de 600 mil norte-americanos em relação à prevalência de cancro e à prática de exercício físico.

Tendo como referência a prática de pelo menos cinco horas de exercício moderado por semana, o estudo Proportion of Cancer Cases Attributable to Physical Inactivity by US State concluiu que o Estado onde a percentagem de casos de tumor que se podiam evitar com a atividade física foi mais baixa corresponde ao Utah (2,3%). Já o Kentucky é o território norte-americano onde mais cancros se podiam prevenir, em relação ao total de casos registados (3,7%).

Nem todos os cancros têm, contudo, a mesma proporção de casos mitigáveis com recurso a atividade física.

Cancros no estômago, por exemplo, podiam descer cerca de 17% em relação aos casos registados se houvesse uma prática regular de exercício. Já o cancro da bexiga apenas reduziria 4% com a adoção de práticas mais saudáveis.

O exercício físico pode prevenir muitos casos nos Estados Unidos da América”, explicou, segundo o New York Times, Adair K. Minihan, a cientista da American Cancer Society responsável pelo novo estudo.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 3,7 milhões de casos de cancro são descobertos todos os anos na Europa.

Mas do que se fala exatamente quando se refere exercício moderado? De acordo com um segundo estudo, publicado na American Cancer Society, este tipo de exercício depende do contexto em que se realiza a atividade física.

Se for em contexto de lazer, são recomendadas opções como caminhar, dançar, ciclismo, patinar (pode ou não ser no gelo), canoagem e ioga. Dentro do desporto propriamente dito, aqueles cujo esforço é considerado moderado são, de entre outros, voleibol, golfe, basebol e badminton. Em casa, cortar a relva e jardinagem são consideradas atividades de intensidade moderada.

Para quem trabalha nos ramos da agricultura e mecânica ou realiza deslocações a pé ou transporte manual de cargas no geral, a boa notícia é que já está a realizar esforços de intensidade moderado no seu horário de trabalho.