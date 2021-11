O rapper norte-americano Young Dolph morreu na quarta-feira após ter sido baleado numa loja de biscoitos na sua cidade natal, em Memphis, e as autoridades continuam a realizar buscas para deter o atirador que se encontra em fuga.

A polícia local destacou através da rede social Twitter que não há nenhuma informação sobre o tiroteio que decorreu na cafetaria Makeda’s Cookie’s, perto do Aeroporto Internacional de Memphis.

Chief CJ Davis is on the scene of the shooting in the 2300 block of Airways. Please see the update below. pic.twitter.com/88vikuTOpP

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) November 17, 2021