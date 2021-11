Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Autoridade Central do Reino Unido recusou dar informações ao tribunal português sobre as possíveis entradas e saídas naquele país do antigo banqueiro João Rendeiro. Segundo a resposta à carta rogatória enviada pela juíza Tânia Loureiro Gomes, que condenou Rendeiro a dez anos de cadeia, deve o tribunal confirmar o objetivo do seu pedido. E se esse objetivo for localizar o arguido, então devem as autoridades judiciais dirigi-lo “às autoridades policiais”.

A carta rogatória enviada pelo tribunal português chegou às autoridades judiciais britânicas dia 8 de outubro. Nesse documento, que foi traduzido para inglês, Tânia Loureiro Gomes pedia “com urgência” que indicasse ao processo a entrada e/ou saída do cidadão português João Rendeiro durante os últimos doze meses. Queria os registos das entradas e saídas, assim como os destinos. A magistrada justificava o pedido com o facto de entre 12 e 30 de setembro o arguido ter comunicado que se encontrava naquele país.

A resposta chegou na última semana de outubro, mas teve que ser traduzida. Nesse documento, que consta agora no processo consultado pelo Observador, a Autoridade Central do Reino Unido diz que é “impossível” aceitar o pedido, uma vez que precisa de informação adicional:

A confirmação sobre se o objetivo é localizar o indivíduo em questão Se não for esse o objetivo, indicar quais os ilícitos em investigação para justificar tais informações No caso de o objetivo ser a localização do indivíduo, a Autoridade Central do Reino Unido remete então o tribunal português para fazer essa solicitação no âmbito da cooperação entre autoridades policiais.

Para dar “continuidade ao caso”, as autoridades britânicas dão assim 30 dias para Portugal para dar uma resposta, ou dão o expediente como encerrado. No entanto, até esta quinta-feira, não constava no processo nenhuma resposta da juíza, talvez por entretanto o processo crime pelo descaminho das obras de arte apreendidas a João Rendeiro, e à guarda da sua mulher, ter resultado em buscas e na detenção de Maria de Jesus Rendeiro (atualmente em prisão domiciliária). O paradeiro do antigo banqueiro deverá agora estar a ser investigado neste processo que está em segredo de justiça, ao contrário do processo nas mãos da juíza Tânia Loureiro Gomes que já foi julgado e é público.

Já antes deste pedido da juíza, na sequência da declaração de Rendeiro a dizer que não tencionava regressar a Portugal, a Polícia Judiciária tinha pedido às suas congéneres britânicas registos idênticos. Neste caso a resposta que chegou terá sido que não havia qualquer registo de entradas e saídas no país do arguido, o que poderia indiciar que ele nem sequer tenha estado no Reino Unido no período em que declarou estar, dando a morada de uma embaixada portuguesa naquele país.

Uma informação que contradiz, no entanto, os registos da Portway, para onde a magistrada também enviou pedidos de informação, e que mostram que João Rendeiro marcou uma viagem para o Reino Unido entre 12 e 30 de setembro, reserva à qual atribuiu moradas falsas na Polónia.

A Polícia Judiciária está também a investigar esses registos fornecidos pela Portway, uma vez que é necessário confirmar se o João Rendeiro identificado nessas viagens é de facto o antigo banqueiro. Pelo menos numa dessas viagens, com destino a Milão, o João Rendeiro era outro, como noticiou o jornal Novo.

João Rendeiro foi condenado a dez anos de cadeia por, com outros três ex-administradores do Banco Privado Português (BPP), ter desviado para a sua esfera pessoal mais de 31 milhões de euros, entre 2003 e 2008. Este é um dos processos que consta nos mandados de captura internacional contra eles emitido e que deverá subir à Relação nas próximas semanas com os recursos dos arguidos. No outro processo, que já transitou em julgado, Rendeiro enfrenta uma pena de cinco anos e oito meses de prisão pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documento.