Passados 5 anos, Alvalade volta a receber o Varzim. Em 2016, um golo solitário de Gelson Martins valeu a vitória aos leões na fase de grupos da Taça da Liga. Esta quinta-feira, o Sporting defronta os poveiros a contar para a Taça de Portugal com a passagem aos oitavos de final em jogo. A festa da Taça passa pela Rádio Observador que vai acompanhar ao minuto com uma Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

Depois das 20h estamos de olhos postos no Estádio de Alvalade com a ajuda de Mário Cagica, que fará o Relatório de Jogo no final da partida. Na análise à prestação da equipa de arbitragem está, como de costume, o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador, a torcer pelos leões, vai estar sentado João Castro, autor do podcast Sporting160.

A Emissão Especial vai ser coordenada pelo Vicente Figueira e o relato está a cargo dos jornalistas Diogo Varela e João Filipe Cruz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 fm em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter, respondendo às nossas sondagens, e no Instagram, deixando as suas perguntas sobre o jogo aos nossos comentadores. As melhores são feitas em direto.